Итоги августа: названа средняя цена нового автомобиля в России

Средняя цена нового автомобиля на российском рынке по итогам августа 2023 года составила 3,9 млн рублей, а подержанных возрастом до 15 лет — 2 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Авто.ру».

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Отмечается, что в августе сильнее всего среди новых машин подорожал российский кроссовер «Москвич 3» — на 12% (новая средняя цена — 2,3 млн. рублей). На втором месте — китайский BAIC X35. Его средняя стоимость увеличилась на 11% (2 млн рублей). Третье место занимает Kia Carnival, цена которого увеличилась на 11% (5,7 млн рублей).