Дилер расказал, когда в продаже появятся новый Geely Coolray и седан Emgrand

Директор по продажам "Авилон Geely" Максим Васильев рассказал "Российской газете", когда у дилеров появятся новое поколение Geely Coolray и седан Emgrand.

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"Осенью мы ожидаем приход большого количества новинок. В частности, в конце октября планируется поступление нового Geely Coolray. Еще одна новинка данного бренда - долгожданный седан Emgrand - прибудет в наш дилерский центр ориентировочно в ноябре-декабре", - отметил Васильев.

Стоит отметить, что это не параллельный импорт, а официальные поставки.

Дизайн кроссовера решен в рамках фирменной философии, характерной особенностью которой является "икс", образованный элементами передней части. Автомобиль получил не просто другие бамперы, но и новые фары и фонари.

В салоне у Coolray моноэкран, состоящий из дисплеев диагональю 10,25 дюйма (приборная панель) и 12,3 дюйма (мультимедиа). Дефлекторы стали компактнее, под ними - блок управления климатом, решенный в стиле дорогих моделей марки.

Новый Coolray оснащен другим турбомотором - BHE15-EFZ. У него тот же объем в 1,5 литра, но четыре цилиндра. Мощность двигателя 181 л.с. Максимальный крутящий момент - 260 Нм. Пару ему составляет новое поколение 7-ступенчатой "мокрой" роботизированной коробки с двойным сцеплением. На разгон от 0 до 100 км/ч ему требуется 7,6 секунды. Средний расход топлива должен укладываться в 5,8 л на 100 км (WLTC).

Напомним, новый Coolray был запатентован в России еще в прошлом году. Тестовые машины замечали в Москве.

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