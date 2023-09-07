Эксперт озвучил последствия запрета движения электросамокатов по тротуарам

Если не создать необходимую инфраструктуру в городах, то запрет движения электросамокатов по тротуарам приведет к увеличению ДТП на дорогах. Как сообщает газета «Известия», об этом заявил директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения» Алексей Смирнов.

Напомним, что недавно член комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов заявил, что для снижения рисков аварийности, связанных с электросамокатами, требуется комплексный законодательный подход. В качестве одного из вариантов решения проблемы парламентарий назвал запрет на движение электросамокатов по тротуарам.

Смирнов назвал инициативу логичной, однако лишь при создании безопасной инфраструктуры для всех пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). По мнению эксперта, водители автомобилей еще не готовы к появлению на дорогах самокатчиков, поскольку часто ездят по обочинам дорог и не всегда по правилам пересекают разметку.

Он напомнил, что сейчас в ПДД запрещается движение велосипедов по тротуарам при оборудованной велодорожке. Однако если такой нет, то ехать следует по тротуару. В результате более смелые велосипедисты едут по дороге, а менее смелые — по пешеходной зоне.

«Следовательно, запрет на езду СИМ по тротуарам либо снизит количество пользователей, либо повысит аварийность. Но, скорее всего, произойдет и то, и другое», — считает Смирнов.