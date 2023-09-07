В Россию привезли брутальный BAIC BJ60

В России появился BAIC BJ60 — пока за 6,1 миллиона рублей. Эту модель привезли в Россию частным образом, выяснила «Российская газета», хотя позже она будет продаваться у нас официально с полной гарантией автопроизводителя. Сейчас такой автомобиль стоит 6,1 миллиона, и для покупки доступна семиместная версия с подключаемым полным приводом и тремя блокировками. BAIC BJ60 — это потенциальный конкурент Tank 500.

© BAIC

BJ60 — третья модель в линейке Beijing BJ. Внедорожник с индексом 60 занял нишу между BJ40 (уже производится и продается в России) и более крупным BJ80. Внешне брутальный внедорожник наминает американские Jeep: у него оквадраченные колесные арки, вертикальные блоки задних фонарей и запаску, вынесенную на пятую дверь, а к американским внедорожникам отсылает оформление радиаторной решетки с интегрированной в нее оптикой.

BAIC

BAIC

BAIC

BAIC

BAIC

BAIC

BAIC

У BJ60 шасси с независимой подвеской всех колес и подключаемый полный привод с понижающей передачей с тремя блокировками, включая блокировку переднего дифференциала. В Китае модель предлагается с двухлитровым турбомотором, который дополняет либо 48-вольтовый стартер-генератор, либо полноценный электродвигатель. Топовой версии положен ДВС объемом 1,5 литра и мощный электромотор. Для последней версии заявлен запас хода на уровне 1000 километров.

В России в продаже появилась «мягкогибридная» модификация с двухлитровым бензиновым турбомотором и электрической надстройкой. Мощность такого BJ60 — 266 лошадиных сил.