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Dongfeng отзовет более миллиона автомобилей из-за дефекта выхлопной системы

Автобренд Dongfeng Motor отзовет для ремонта 1,18 млн автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР. Выяснилось, что у отзываемых машин неисправен клапан рециркуляции выхлопных газов.

Dongfeng вынужден отозвать для ремонта более миллиона автомобилей
© DongFeng

Отзыву подлежат некоторые автомобили Dongfeng Nissan — модели X-Trail, Qashqai и Teana 7, выпущенные с конвейера с 23 июля 2018 года по 26 сентября 2021 года. Как отмечается, дефект может негативно повлиять на работу системы зажигания и привести к ее поломке.

Дилеры оповестят владельцев о необходимости приехать в сервис для ремонта. В машинах, где будет обнаружен неисправный клапан, запчасть заменят на новую. Все работы будут проведены бесплатно для собственников автомобилей.

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