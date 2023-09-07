Ford показал первый в истории Mustang для бездорожья

Компания Ford представила кроссовер Mustang Mach-E Rally с режимом для бездорожья. Новая версия электрокара оснащена двухмоторным полным приводом, амортизаторами MagneRide с особыми настройками и имеет увеличенный на 20 миллиметров дорожный просвет. Ещё у машины есть ездовой профиль RallySport. Он оптимизирует привод под гравийные дороги, а также упрощает движение по снегу.

© Ford

Кроссовер Ford Mustang Mach-E Rally, дебютировавший в виде прототипа на Фестивале скорости в Гудвуде минувшим летом, представлен в серийном обличье. По сути, это первый «Мустанг» для гравийных дорог и первый электрический Ford, созданный под вдохновением от раллийных гонок. У него двухмоторная силовая установка с отдачей в районе 487 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента, батарея емкостью 91 киловатт-час и недоступное для других версий Mustang Mach-E оснащение.

Приподнятая подвеска тут дополнена новыми пружинами и амортизаторами MagneRide с особыми настройками. Диаметр передних тормозных дисков увеличен до 385 миллиметров. Штатные суппорты заменены на красные Brembo. В перечень ездовых режимов добавлен профиль RallySport. Он допускает глубокие скольжения, делает отклики линейными, а также задействует более агрессивные настройки демпфирования. Пресет изначально создавался для гравия, но, со слов Ford, подходит и для езды по снегу. Особенно в сочетании с заводскими шинами Michelin CrossClimate2.

Ford

Ford

Ford

Ford

Поскольку нельзя предугадать, чем закончатся внедорожные покатушки, фордовцы добавили кроссоверу переднюю буксированную проушину и защиту электромоторов. При этом визуальную составляющую подтянули с помощью оригинального сплиттера, противотуманок в заглушке решетки радиатора, черной крыши и заднего спойлера в стиле Focus RS. В салоне появились спортивные кресла и акценты в «белом глянце». Заказать кроссовер можно будет в одном из шести цветов: Grabber Blue, Shadow Black, Eruption Green, Grabber Yellow, Star White и Glacier Gray. Гоночные полосы на капоте включены в стандартное оснащение.

Ford

Ford