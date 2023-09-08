Дилеры рассказали, какие новинки появятся в автосалонах этой осенью
Российский авторынок установил новый рекорд - реализация новых легковых машин в августе впервые с 2021 года преодолела 100-тысячную отметку. По словам экспертов, есть достаточно много оснований для преодоления планки 1 млн новых автомобилей по итогам года. В этом должен помочь и выход новых моделей. Дилеры, опрошенные "Российской газетой", рассказали о том, какие автомобили появятся в шоу-румах этой осенью.
"Осенью мы ожидаем приход большого количества новинок. В частности, в конце октября планируется поступление нового Geely Coolray. Еще одна новинка данного бренда - долгожданный седан Emgrand прибудет в наш дилерский центр ориентировочно в ноябре-декабре.
Наряду с ними этой осенью мы ожидаем появление автомобилей абсолютно нового для рынка России бренда - Jaecoo. Он будет представлен сразу двумя новыми моделями - кроссоверами Jaecoo J7 и J8", - отмечает директор по продажам "Авилон Geely" Максим Васильев.
В пресс-службе ГК "Автодом" рассказали, что осенью в Россию поступят нескольких новых моделей.
"Одна из них - электрический BMW iX3. Кроссовер оснащен мощным электродвигателем, благодаря которому автомобиль развивает скорость до 100 км/ч всего за 6,8 секунды.
На текущий момент у нас в наличии автомобили Audi, BMW, Mini, Mercedes-Benz. Также поставляются Volvo, Jaguar, Land Rover. Большинство автомобилей поступает из стран ближнего зарубежья и Азии.
Кроме того, китайские автомобильные бренды продолжают расширять свое присутствие на российском рынке. Так, среди новинок осенью стартуют продажи моделей премиум-сегмента Hongqi HQ9, Hongqi H9, Aito М5 и Aito М9, а также Li Auto L7 и Li Auto L9", - добавили в "Автодоме".