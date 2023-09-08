Дилеры рассказали, какие новинки появятся в автосалонах этой осенью

Российский авторынок установил новый рекорд - реализация новых легковых машин в августе впервые с 2021 года преодолела 100-тысячную отметку. По словам экспертов, есть достаточно много оснований для преодоления планки 1 млн новых автомобилей по итогам года. В этом должен помочь и выход новых моделей. Дилеры, опрошенные "Российской газетой", рассказали о том, какие автомобили появятся в шоу-румах этой осенью.