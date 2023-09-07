Президент АвтоВАЗа назвал три главные задачи компании
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о том, какие перед компанией поставлены амбициозные задачи.
По его словам, это наращивание производства новых автомобилей, сдерживание цен и выпуск новых моделей в 2024-2025 годах.
"Их достижение напрямую зависит от каждого партнера нашей компании и его способности обеспечить стабильные поставки нужного объема компонентов, в нужное время и с нужным качеством. Развитие российского автомобильного рынка в 2023 году и наши планы по запуску новых моделей, в том числе совместно с новыми восточными партнерами, показывают, что пришло время инвестировать в свое развитие, как это делает АвтоВАЗ, и ключевую роль в этом процессе сыграет развитие поставщиками собственных подразделений инжиниринга", - отметил Соколов.
7 сентября на производственной площадке АО "АвтоВАЗ" прошла традиционная международная конференция поставщиков, в которой приняли участие более 400 представителей компаний из России и дружественных государств. Мероприятие прошло в присутствии заместителя министра промышленности и торговли Альберта Каримова и президента АвтоВАЗа Максима Соколова.