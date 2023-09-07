Президент АвтоВАЗа назвал три главные задачи компании

"Их достижение напрямую зависит от каждого партнера нашей компании и его способности обеспечить стабильные поставки нужного объема компонентов, в нужное время и с нужным качеством. Развитие российского автомобильного рынка в 2023 году и наши планы по запуску новых моделей, в том числе совместно с новыми восточными партнерами, показывают, что пришло время инвестировать в свое развитие, как это делает АвтоВАЗ, и ключевую роль в этом процессе сыграет развитие поставщиками собственных подразделений инжиниринга", - отметил Соколов.