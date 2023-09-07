Polestar выпустит смартфон для владельцев электрокроссовера 4

Polestar готовит смартфон, который выпустит вместе с кроссовером 4. Как пишет CNBC, шведский производитель объединился с Xingji Meizu — разработчиком смартфонов, тоже принадлежащим Geely, чтобы с нуля создать идеальную пару для своего следующего электрокроссовера. Продавать его начнут вместе с Polestar 4 в Китае, где марка делает ставку на технологичность и цифровизацию. На рынок автомобиль и предназначенный для него гаджет должны выйти в декабре.

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Руководство Polestar волнует несовершенная связь между смартфонами и автомобилями. Так, генеральный директор марки Томас Ингенлат жаловался, что все еще испытывает сложности с выводом простых SMS на экране медиасистемы.

Специально разработанный телефон на операционной системе Meizu FlyMe будет идеально сопряжен с машиной, а потому подобных проблем с ним не возникнет. Ту же ОС получит и сам китайский Polestar 4 в отличие от машин для Европы и США — там они работают на ОС Google.

Соединение двух миров — автомобиля и смартфона — чрезвычайно важны для рынка Китая, считает Ингенлат. По его словам, недостаточно привезти в КНР машину с европейским дизайном: помимо этого, нужно предложить действительно особенные технологии.

Смартфон будет относиться к премиум-классу под стать автомобилям Polestar. Это станет шагом вперед для Meizu — крупного игрока на китайском рынке смартфонов, но выпускающего устройства массового сегмента.