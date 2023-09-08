Volkswagen сократит срок разработки новых моделей до трех лет

В настоящее время срок разработки новой модели Volkswagen составляет 54 месяца. Сократить планируют в полтора раза - до 36 месяцев. Такой шаг направлен на то, чтобы успевать за китайскими автопроизводителями, однако у такого подхода существуют и определённые риски.

© Пресс-служба Volkswagen

Тем не менее Кай Груниц, возглавляющий отдел технического развития VW, говорит, что у компании есть идеи, как управлять этими рисками, и более того - повышать качество. Предлагается сократить цикл испытаний с двух-трёх зим до одной, упростить некоторые процедуры, но для этого потребуются новые инструменты моделирования, которые станут почти стопроцентной альтернативой дорогостоящим и долгим по времени тестам.

Также предполагается более тесная консолидация с поставщиками, чтобы процесс разработки не затягивался и не возникало проблем с качеством. Груниц пообещал, что Volkswagen больше никогда не выпустит на дороги автомобиль с тысячами неисправностей, имея в виду проблемы с программным обеспечением Volkswagen Golf восьмого поколения и "сырой" на момент выхода Volkswagen ID.3.

В качестве примера Volkswagen называет китайскую компанию BYD. По словам Груница, с которым беседовал британский журнал Autocar, BYD оказался на вершине благодаря гибкому подходу, платформенной стратегии, аккумуляторной технологии и низким затратам.