Первая модель Xiaomi может встать на конвейер в рекордные сроки

Xiaomi может стать рекордсменом по срокам постановки первой модели на конвейер
Просто вдумайтесь в эти цифры: в неделю Xiaomi выпускает сейчас примерно 50 прототипов первой модели - седана Modena. На эти объёмы компания смогла выйти менее чем за месяц. Xiaomi завершила цикл летних испытаний, в течение сентября-октября Xiaomi планирует получить сертификат от Министерства промышленности КНР, что позволит начать массовое производство автомобилей в первой половине следующего года.
Согласно финансовому отчёту компании за второй квартал 2023 года, инвестиции Xiaomi в инновационные направления бизнеса составили 1,4 млрд юаней в квартал. По словам Лу Вейбинга, президента Xiaomi Group, фактические цифры вложений Xiaomi Automobile гораздо больше: нужны НИОКР, а также строительство производственных мощностей.
У седана Modena будут одно- и двухмоторная версии. Известно, что один из поставщиков аккумулятора - компания CATL. Ёмкость батареи - 101 кВт•ч, а ожидаемый расход на 100 км пробега - 8,8 кВт•ч. Таким образом, запас хода может составить почти 1150 км. Электрокар не будет дешёвым: ожидаемый прайс от 260 тысяч юаней за базовую версию (3,5 млн рублей).