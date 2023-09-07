Первая модель Xiaomi может встать на конвейер в рекордные сроки

Просто вдумайтесь в эти цифры: в неделю Xiaomi выпускает сейчас примерно 50 прототипов первой модели - седана Modena. На эти объёмы компания смогла выйти менее чем за месяц. Xiaomi завершила цикл летних испытаний, в течение сентября-октября Xiaomi планирует получить сертификат от Министерства промышленности КНР, что позволит начать массовое производство автомобилей в первой половине следующего года.

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Согласно финансовому отчёту компании за второй квартал 2023 года, инвестиции Xiaomi в инновационные направления бизнеса составили 1,4 млрд юаней в квартал. По словам Лу Вейбинга, президента Xiaomi Group, фактические цифры вложений Xiaomi Automobile гораздо больше: нужны НИОКР, а также строительство производственных мощностей.

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