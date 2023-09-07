АвтоВАЗ в полтора раза повысил план выпуска Lada в 2024 году

АвтоВАЗ замахнется на выпуск 600 тысяч Lada в 2024 году
Компания АвтоВАЗ планирует выпустить около 600 тысяч автомобилей на трёх площадках: в Тольятти, Санкт-Петербурге и Ижевске.
"Таким образом, производственный план АвтоВАЗа на будущий год примерно в полтора раза превышает программу выпуска машин в нынешнем году", - резюмирует "Нетипичный АвтоВАЗ", опубликовавший планы автопроизводителя на будущий год, отмечая, что наибольший рост по объёму выпуска придётся на тольяттинскую площадку с более чем двукратным увеличением сборки Lada Vesta. В текущем году будет собрано примерно 95 тысяч "Вест", а в следующем АвтоВАЗ намерен увеличить показатель до 220 тысяч авто.
В 2024 году, ориентировочно ближе к лету, возобновится выпуск Lada Largus, но уже в Ижевске. Сейчас на завод перевозится оборудование, вслед за чем будут отрабатываться процессы производства. Здесь же в 2024 году должен встать на конвейер электрический e-Largus.
В следующем году ожидается увеличение объёмов производства на "Лада Санкт-Петербург". Здесь с июня собирается кроссовер Lada X-Cross 5, но в продаже он так и не появился. В середине августа АвтоВАЗ сообщил, что на предприятии ведётся подготовка к производству других моделей.