АвтоВАЗ в полтора раза повысил план выпуска Lada в 2024 году

Компания АвтоВАЗ планирует выпустить около 600 тысяч автомобилей на трёх площадках: в Тольятти, Санкт-Петербурге и Ижевске.

"Таким образом, производственный план АвтоВАЗа на будущий год примерно в полтора раза превышает программу выпуска машин в нынешнем году", - резюмирует "Нетипичный АвтоВАЗ", опубликовавший планы автопроизводителя на будущий год, отмечая, что наибольший рост по объёму выпуска придётся на тольяттинскую площадку с более чем двукратным увеличением сборки Lada Vesta. В текущем году будет собрано примерно 95 тысяч "Вест", а в следующем АвтоВАЗ намерен увеличить показатель до 220 тысяч авто.

В 2024 году, ориентировочно ближе к лету, возобновится выпуск Lada Largus, но уже в Ижевске. Сейчас на завод перевозится оборудование, вслед за чем будут отрабатываться процессы производства. Здесь же в 2024 году должен встать на конвейер электрический e-Largus.