На несколько дорог России нанесли новую разметку

Госкомпания «Автодор» рассказала о новой дорожной разметке, которую нанесли на три платные трассы в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«М-4 "Дон" Липецкая область 366-й километр в сторону Москвы, М-4 "Дон" Воронежская область 681-й километр в сторону Краснодара, М-4 "Дон" Ростовская область 1097-й километр в сторону Краснодара, М-4 "Дон" Ростовская область 1111-й километр в сторону Москвы. М-11 Тверская область 292-й километр в сторону Санкт-Петербурга, М-11 Ленинградская область 643-й километр в сторону Москвы. ЦКАД 173-й километр внутреннее кольцо (по часовой стрелке), ЦКАД 179-й километр внешнее кольцо (против часовой)», – уточнили расположение новой разметки в компании.

В «Автодоре» также добавили, что новая разметка выглядит как серия стрелок-шевронов. Такой дизайн позволит водителям сохранять правильную дистанцию – если при движении по шоссе водитель видит два таких шеврона до машины перед собой, значит между автомобилями сохраняется правильная дистанция.