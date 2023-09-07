В Москве тестируют новые зарядные станции для электромобилей
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что в столице началось тестирование зарядных станций повышенной мощности для электромобилей. Об этом сообщает Telegram-канал московского Дептранса.
«Мы начинаем тестировать новые зарядные станции повышенной мощности, они позволяют подзарядить электромобиль еще быстрее и комфортнее. Сегодня в столице установлено около 220 городских зарядных станций проекта "Энергия Москвы". Мы продолжаем развивать удобную среду для владельцев электротранспорта в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина», – рассказал Ликсутов.
Кроме того, в Дептрансе добавили, что ведомство и «Росатом» расширяют сеть зарядных станций для электромобилей, а также запускают ряд новых, которые будут отличаться повышенной мощностью в 60 киловатт. Первые две такие станции уже доступны для обладателей электромобилей – они расположены по улице Пришвина дом 13 и улице 2-я Квесисская дом 11. Мощность новых станций позволяет окончить зарядку электромобиля всего за 30 минут. Кроме того, станции оснащены двумя типами разъемов для разных моделей электромобилей Chademo и CCS.
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