BMW отменяет скандальную подписку на подогрев сидений

Желание подзаработать на мелочах обернулось для баварской компании большими репутационными издержками, поэтому в будущем решено использовать инструмент подписки более аккуратно.

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BMW начала внедрять подписку на некоторые популярные опции в своих автомобилях в 2020 году, летом прошлого года этот процесс приобрёл массовый характер и стал притчей во языцех, а также поводом для язвительных комментариев — мол, покупатель дорогого немецкого авто будет выбирать, купить ему подогрев сидений и руля всего на месяц на время каникул в Альпах, на всю зиму или разориться на пожизненный абонемент. С учётом того, что подогрев руля и сидений оплачиваются отдельно, можно на подогреве руля сэкономить и ездить в перчатках, а пятую точку, так уж и быть, обеспечить теплом и уютом.

В подписку вошли также многие программные опции — электронные ассистенты водителя, видеорегистратор, синтезатор звука мотора, но больше всего раздражала клиентов и фанатов BMW необходимость платить именно за «железные» опции, которые в машине есть с завода: нити обогрева встраиваются в кресла при их производстве, климат-контроль тоже не прилетает в машину «по воздуху» вместе с обновлением для навигационной системы, так что странно с ним ездить, но не иметь к нему доступа без пресловутой подписки. Многие клиенты почувствовали, что BMW заставляет платить их дважды за то, что прежде входило в основную стоимость машины, — подобная скаредность от производителя, задающего стандарты в сегментах премиум и лакшери, не нашла общественного понимания, так что теперь программа BMW по выкачиванию денег из клиентов будет скорректирована.

Питер Нота, член правления BMW, отвечающий за продажи и клиентоориентированность, в интервью британскому журналу Autocar заявил, что компания больше не будет продавать через подписку «железные» опции, в том числе подогрев сидений, и всем, что есть в машине с завода, можно будет пользоваться сразу и без дополнительной платы.

Подписка, однако, останется для программных функций, таких как автопарковщик и автопилот, которые действительно нужны не всем, а те, кому они нужны, охотно активируют подписку на них через фирменное приложение Connected Drive. Современные автомобили по умолчанию оснащены богатым комплектом органов искусственного зрения, необходимых для работы базовых систем активной безопасности (это, прежде всего, система автоматического аварийного торможения), а за прочий функционал не грех попросить доплату, как это давно делает Tesla. Одно дело, платить за автопилот, другое — за подогрев сидений, что как-то несолидно — особенно, для BMW.