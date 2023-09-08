Omoda объвила цены в России на новый седан S5 GT

Марка Omoda провела в Москве презентацию нового седана S5 GT, а также объявила цены на модель.

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Версия Neo обойдется в 2 839 900 рублей (если воспользоваться всеми скидами, то 2 539 900 рублей), а комплектацию Ultra оценили в 2 939 900 рублей (2 639 900 рублей). Машина представлена семью различными вариантами окраски кузова.

Новинка отличается от стандартной версии седана, поступившего в продажу в мае этого года, дизайном решетки радиатора, черно-глянцевыми колесными дисками, ярко-оранжевыми тормозными тормозными суппортами.

Внутри - оригинальные оранжевые вставки, новая приборную панель с парой сдвоенных цветных интерактивных дисплеев, кресла с контрастной строчкой, оранжевые ремни безопасности, а также эргономичный селектор переключения передач.

Omoda S5 GT оснащен 150-сильным турбомотором 1,6 литра и 7-скоростным "роботом" с двумя сцеплениями.