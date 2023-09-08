Закмуфлированный BMW X3 2025 года замечен на дороге

Следующее поколение BMW X3 заметили фотошпионами во время поездки на транспортере в конце прошлого месяца, но на этот раз его заметили, проезжая несколько миль по дороге. В прошлый раз они увидели один единственный экземпляр кроссовера в комплектации M Sport. Но на этот раз фотографам пришлось тренировать свои объективы на двух. У одного были большие колеса и тормозные суппорты M-Sport, а у другого были обычные стопоры и диски меньшего размера.

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Как это ни странно, бамперы двух версий выглядели идентичными, но оба прототипа X3 были одеты не только в закрученную виниловую пленку, но и в физические камуфляжные панели поверх крыльев, дверей и бамперов, поэтому здесь трудно сделать какие-либо однозначные выводы. Предполагается, что следующий X3 с двигателем внутреннего сгорания, показанный здесь, будет придерживаться более старой платформы CLAR, в то время как iX3 EV перейдет на новую архитектуру Neue Klasse фирмы, предназначенную для работы с силовыми агрегатами EV.

BMW уже продемонстрировала пару концептов седана Neue Klasse, чтобы подготовить нас к тому, насколько радикально будет отличаться первая 3-я серия, взяв эту платформу, но похоже, что ICE X3 придерживается более знакомой темы дизайна. Его общие пропорции такие же, как у нынешнего автомобиля, единственные современные штрихи, которые мы можем заметить, — это дверные ручки, расположенные заподлицо, уже замеченные на его младшем брате X1.

Под капотом стоит ожидать 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с гибридной системой, который будет приводить в движение большинство моделей, хотя BMW по-прежнему должна предлагать шестицилиндровый двигатель в версиях M.