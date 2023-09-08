Китайские марки доминируют на главном автошоу Европы

«В прошлом году в Китае каждые шесть секунд покупали новую немецкую машину. Это крупнейший рынок для большой тройки — Volkswagen, BMW и Mercedes. Но потенциал отнюдь не исчерпан. Число машин на душу населения в КНР в четыре раза меньше, чем в США. Чтобы сравняться с американцами по этому показателю, китайцам предстоит купить более 800 млн автомобилей — и автопроизводители борются как раз за этих будущих покупателей. Volkswagen доминировал на китайском рынке с 1984 года, но продажи стали замедляться. В этом году немецкую компанию обогнала китайская марка электрокаров BYD. И дальше будет только сложнее. Главное преимущество электромобиля — его цена. В США автомобили с ДВС в среднем стоят на 30% дешевле электрокаров, а в Китае, наоборот, в полтора раза дороже. Но нужно отметить, что такие цены во многом формируют не приносящие прибыль китайские компании, зависящие от госсубсидий, которые не могут быть вечными».