Китайские марки доминируют на главном автошоу Европы

Западные СМИ называют КНР «титаном рынка электромобилей», а немецких автопроизводителей — «обузой» для экономики ФРГ. Что нового продемонстрировал международный автосалон IAA Mobility в Мюнхене?
«Китайские машины стали звездой Мюнхенского автошоу, подчеркивая экономические беды Германии», — выходит с громким заголовком NYT. По мнению газеты, на смену «немецкому качеству» приходит «китайская скорость», с которой компании из КНР выпускают новые модели и выходят на европейский рынок электромобилей. Ей вторит журнал Fortune — некогда салон был «домашней ареной» для немецких брендов, а теперь превращается в «шоу Китая». По словам собеседников журнала, в Мюнхене сегодня только и разговоров, что о грядущем «цунами» китайских автомобилей. КНР представляют сразу семь марок, в том числе китайский электрогигант BYD, в этом году вытеснивший VW с первого места по проданным машинам на территории КНР.
Продолжает корреспондент Bloomberg в Берлине Оливер Крук:
«В прошлом году в Китае каждые шесть секунд покупали новую немецкую машину. Это крупнейший рынок для большой тройки — Volkswagen, BMW и Mercedes. Но потенциал отнюдь не исчерпан. Число машин на душу населения в КНР в четыре раза меньше, чем в США. Чтобы сравняться с американцами по этому показателю, китайцам предстоит купить более 800 млн автомобилей — и автопроизводители борются как раз за этих будущих покупателей. Volkswagen доминировал на китайском рынке с 1984 года, но продажи стали замедляться. В этом году немецкую компанию обогнала китайская марка электрокаров BYD. И дальше будет только сложнее. Главное преимущество электромобиля — его цена. В США автомобили с ДВС в среднем стоят на 30% дешевле электрокаров, а в Китае, наоборот, в полтора раза дороже. Но нужно отметить, что такие цены во многом формируют не приносящие прибыль китайские компании, зависящие от госсубсидий, которые не могут быть вечными».
Несмотря на громкие заголовки и довольно яркие модели, представленные в Мюнхене, до покорения европейского рынка Китаю пока далеко. По подсчетам Counterpoint Research, даже в электрическом сегменте ЕС две трети рынка удерживают пять крупнейших игроков: Volkswagen Group, Tesla, Stellantis, Mercedes-Benz и Hyundai-Kia, а китайские компании пока не выбрались из категории «другие бренды». Для наглядности, попавший в заголовки китайский BYD пока продал на немецком рынке менее двух тысяч электромобилей, а вроде бы дряхлеющий Volkswagen — более 200 тысяч. По традиционным двигателям ситуация вообще однозначная — как указывает Guardian, хотя продажи китайских марок растут, пока они контролируют менее 3% европейского рынка.
Комментирует в эфире CNBC глава французского производителя автокомплектующих Valeo Кристоф Перия:
«Все пытаются представить свои электромобили. Теперь барьеров для входа практически нет, выпускать электрические модели может почти любая компания. Несколько лет назад это было очень дорого, а до этого — вообще почти невозможно. Отсюда и расцвет массы сравнительно небольших брендов, которые скопом бросились делить растущий рынок. Новых игроков очень много, но через какое-то время можно ждать консолидации. А мы как работали сначала с японскими, а потом с корейскими брендами, теперь будем предоставлять необходимое китайским маркам».
Учитывая, что в 80-х в Европе ожидали японского автомобильного цунами, а в 90-х — корейского, можно предположить, что страхи по поводу разгромного поражения Das Auto и других европейских гигантов могут быть несколько избыточными. Как заявил на автосалоне в Мюнхене канцлер Германии Олаф Шольц, конкуренция должна не пугать, а «подстегивать» немецкие бренды. BMW тоже держит хорошую мину. «Амбиции — не то же самое, что успех», — цитирует реплику главы компании о китайском автовторжении журнал Fortune.