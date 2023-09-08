Экспертов удивил «аномальный» подъем рынка коммерческого транспорта в РФ

«Проблемы у нашей и у всех остальных компаний возникли колоссальные, но цель, которую мы перед собой поставили, — а это глубокая локализация компонентов, — дала результаты. Сотни деталей были локализованы на территории России как самим КамАЗом, так и нашими партнерами», — заявил генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин.