АвтоВАЗ выпустит новую линейку автомобилей под маркой Lada

Компания АвтоВАЗ анонсировала выпуск новых автомобилей под брендом Lada в 2024-2025 годах. Специалистам отечественного концерна удалось заместить тысячу импортных комплектующих. В рамках встречи с поставщиками руководство российского автогиганта подвело промежуточные итоги совместной работы, а также запланировало развитие сотрудничества на ближайшие годы. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подчеркнул, что перед компанией поставлены амбициозные задачи.

В настоящее время у АвтоВАЗа есть полтысячи партнеров, которые осуществляют прямые поставки комплектующих на конвейеры компании. Кроме того, 1400 фирм сотрудничает с концерном в качестве субпоставщиков. На производствах компонентов для Lada суммарно работает около миллиона человек. Регулярные поставки деталей позволили АвтоВАЗу обеспечить бесперебойную работу конвейеров.

Концерн продолжает вести работу по укреплению технологического суверенитета. В настоящее время специалистам удалось импортозаметить тысячу компонентов. Максим Соколов сообщил, что компания ставит перед собой задачу по наращиванию производства новых машин, а также снижению цен на актуальный модельный ряд. В 2024-2025 годах АвтоВАЗ собирается выпустить на рынок новую линейку автомобилей под брендом Lada.