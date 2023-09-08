Перезагрузка бренда Jaguar будет радикальной

Jaguar Land Rover представит три электромобиля
Объявленная ранее перезагрузка бренда автомобилей премиум-класса Jaguar будет радикальной, сообщил СМИ руководитель Jaguar Land Rover. Компания не только избавится от всех автомобилей с ДВС в своем портфолио через несколько лет, но и откажется от полностью электрического внедорожника I-Pace, поскольку продолжает исследовать превосходные конструкции электромобилей.
Отправка всей нынешней линейки на свалку истории должна помочь британской марке построить себе новый, лучший имидж. Новое портфолио будет состоять из трех электромобилей на базе специально разработанной платформы под названием JEA (Jaguar Electrified Architecture).
Первой дебютирующей моделью станет большой седан класса GT. Он будет представлен в конце 2024 года и поступит в продажу в 2025 году.