Перезагрузка бренда Jaguar будет радикальной

Объявленная ранее перезагрузка бренда автомобилей премиум-класса Jaguar будет радикальной, сообщил СМИ руководитель Jaguar Land Rover. Компания не только избавится от всех автомобилей с ДВС в своем портфолио через несколько лет, но и откажется от полностью электрического внедорожника I-Pace, поскольку продолжает исследовать превосходные конструкции электромобилей.

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Отправка всей нынешней линейки на свалку истории должна помочь британской марке построить себе новый, лучший имидж. Новое портфолио будет состоять из трех электромобилей на базе специально разработанной платформы под названием JEA (Jaguar Electrified Architecture).