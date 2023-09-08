Рассекречен электрический седан Lotus Emeya

Компания Lotus рассекретила электрический седан Emeya. Он делит платформу и силовые установки с кроссовером Eletre и встанет на конвейер в 2024 году. Новинке обещаны адаптивная пневмоподвеска, активная аэродинамика, роскошная отделка салона и проекционный AR-дисплей диагональю 55 дюймов, на который подтягиваются данные с навигации и электронных ассистентов.

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Свою вторую электрическую модель Lotus относит к классу Hyper GT. То есть как минимум в семантическом плане Emeya выше по рангу Lamborghini Lanzador, имеющего префикс Ultra. Аналогично кроссоверу Eletre, первая со времен Carlton четырехдверка построена на платформе Electric Premium Architecture (EPA). Это маркетинговое название архитектуры Sustainable Experience Architecture (SEA), на разработку которой Geely потратила 2,5 миллиарда долларов. В случае с «Лотусом» речь идет о версии SEA-S, хотя у «тележки» есть ещё четыре разновидности.

Lotus

На практике SEA-S должна обеспечить невероятно «чистый» по меркам электрокаров опыт вождения. Поможет в этом адаптивная пневмоподвеска, до тысячи раз в секунду «прощупывающая» дорогу перед автомобилем, и продуманная аэродинамика. Кузов Emeya буквально пронизан воздушными каналами. В перенаправлении потоков участвуют восемь вентиляционных отверстий. Они оптимизируют ток воздуха вокруг машины и охлаждают тормоза, моторы и батарею. Плюс ко всему есть комплекс активной аэродинамики: тут и заслонки в бампере, и передний щиток, и подвижный диффузор, и двухуровневый спойлер, который генерирует прижимное усилие в 215 килограммов.

Lotus

Набор силовых установок Emeya аналогичен Eletre. Базовые версии седана получат двухмоторную систему мощностью 612 лошадиных сил и 710 Нм крутящего момента. У машин с приставкой R отдача возрастет до 918 сил и 985 Нм. Всем вариантам положена батарея емкостью 102 киловатт-часов, полной зарядки которой должно хватить 500—600 километров. Целевые динамические показатели следующие: разгон до ста — 2,78 секунды; с 80 до 120 километров в час — менее 2 секунд; максимальная скорость — 256 километров в час.

Lotus

Для отделки салона Emeya используют материалы на основе современных волокон, что снизит вес, а заодно позволит отчитаться об уменьшении выбросов углекислого газа. Внутреннее убранство обещают украсить кожзамом Ultrafabrics, натуральной «наппой», алькантарой и декоративными накладками, на которые методом вакуумного напыления (PVD-процесс) нанесен алюминий. Кроме того, Lotus станет первым автопроизводителем, использующим хлопковую нить, полученную путем переработки одежды и отходов швейной отрасли. Список оснащения Emeya будет включать аудиосистему KEF с пространственным звуком и проекционный AR-дисплей диагональю 55 дюймов.

Lotus