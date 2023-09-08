Автомобиль может следить за сексуальной активностью владельца

Ваш автомобиль может следить за вашей сексуальной активностью
Некоммерческая организация Mozilla Foundation выпустила исследование. В нем рассказывается о сборе персональных данных автопроизводителями, о чем их клиенты могут не подозревать.
Как минимум 25 основных автомобильных брендов, в частности Ford, Toyota, Nissan, Tesla, Kia, Subaru, BMW и Volkswagen, собирают и распространяют персональные данные, такие как сексуальная активность, генетическая информация, сведения о здоровье и даже выражение лица владельца, говорится в исследовании Mozilla Foundation. Причем это делается в обход соглашений о конфиденциальности обработки данных, что в исследовании называется «отмыванием приватности» (privacy washing), когда, используя различные лазейки, бренды притворяются, что защищают конфиденциальность потребителей, а на самом деле этого не делают.
Иногда же в ход идет всем хорошо известный «мелкий шрифт». И им в соглашении Kia, например, черным по белому указано, что компания может собирать информацию о вашей sex life. Но тут, вероятно, корейский производитель подстраховался, считает автоэксперт Артем Бобцов:
«Думаю, что этот пункт производители во многом заложили на всякий случай. Машина может собирать данные через подключение телефонов по Bluetooth или по проводу к автомобилю: кто в машине есть, какого пола эти пассажиры. Исходя из этого, автомобиль может сделать примерно статистический вывод о сексуальной ориентации владельца автомобиля, а также о том, с кем он вообще проводит время. Современный автомобиль — это в большей степени гаджет, тем более если мы говорим про электромобиль. А любые гаджеты заточены на сбор всей информации, которая через них проходит, в силу того, что это электронные устройства, которые все запоминают, фиксируют. Автомобиль может просто это как-то компоновать в общий некий свод, накладываемый на перемещение человека в пространстве, и эти данные передавать, продавать заинтересованным структурам».
Главная цель как почти всегда — деньги. Аналитики оценивают, что рынок персональных данных, собираемых через автомобили, к 2030 году должен достичь объема в 750 млрд долларов. Сумма впечатляет. Однако некоторые бренды, особенно восточные, такие как Hyundai и Kia, с радостью и совершенно бесплатно делятся данными с силовыми структурами, что и указано в их соглашениях о конфиденциальности, которые они дают подписывать клиентами.
И это очень хорошо, так как позволит еще тщательнее следить за гражданами и выявлять преступников, например педофилов, считает руководитель комиссии по цифровизации общественной организации «Новая формация» Максим Степченков:
«Информацию собирают камеры, находящиеся внутри некоторых машин. Даже у Tesla вся эта информация есть. Также собирают информацию внутренние микрофоны, видеокамеры. Такая возможность есть по определению во всех развитых машинах. Зачем это нужно? Во-первых, следственным органам. Представляем: кто-то ехал в машине, потом человек пропал. Эта информация будет нужна для правоохранительных органов. Сведения о здоровье тот же самый Nissan собирает. Предположим, у человека во время езды резко начинает меняться выражение лица. Это может быть инсульт, эпилепсия или что-то еще. То есть эта информация на самом деле полезна в будущем, чтобы машина включила аварийный сигнал и останавливалась. Это тоже положительный момент».
Согласно заключению Mozilla Foundation, почти все бренды можно упрекнуть в том или ином пренебрежении конфиденциальностью персональных данных покупателей их продукции. Хотя европейские марки, такие как Renault, — в меньшей степени, так как в ЕС действует закон General Data Protection Regulation (GDPR), который крайне досконально и строго прописывает возможности сбора, использования и хранения персональных данных.