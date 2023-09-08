Автомобиль может следить за сексуальной активностью владельца

«Думаю, что этот пункт производители во многом заложили на всякий случай. Машина может собирать данные через подключение телефонов по Bluetooth или по проводу к автомобилю: кто в машине есть, какого пола эти пассажиры. Исходя из этого, автомобиль может сделать примерно статистический вывод о сексуальной ориентации владельца автомобиля, а также о том, с кем он вообще проводит время. Современный автомобиль — это в большей степени гаджет, тем более если мы говорим про электромобиль. А любые гаджеты заточены на сбор всей информации, которая через них проходит, в силу того, что это электронные устройства, которые все запоминают, фиксируют. Автомобиль может просто это как-то компоновать в общий некий свод, накладываемый на перемещение человека в пространстве, и эти данные передавать, продавать заинтересованным структурам».