Geely поставит автомобили для Азиатских игр

Электрифицированные и экологичные модели Geely, которые работают на метаноле, станут официальными автомобилями Азиатских игр. Об этом сообщает Speedme.ru.

© Пресс-служба Geely в России

На них Geely сможет продемонстрировать интеллектуальные технологии автономного вождения и подключенных транспортных средств, работающие с помощью серийно производимых спутников бренда.

На церемонии передачи автомобилей организаторам 19-х Азиатских игр в городе Ханчжоу Geely Holding Group поставила 2000 автомобилей премиум-класса на новых источниках энергии.

Всем автомобилям, официально предназначенным для Азиатских игр, дали спутниковую технологию высокоточного позиционирования, поддерживаемую Geely Future Mobility Constellation.

Во время Игр экологичные машины Geely будут задействованы на различных мероприятиях