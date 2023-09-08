Стало известно, когда АвтоВАЗ вернет универсалы Lada Vesta

Серийное производство универсала Vesta SW NG и его Cross-версии должно стартовать в Тольятти в ноябре текущего года, пишет паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» со ссылкой на инсайдеров. Когда это случится, семейство Весты будет выпускаться во всех имеющихся вариантах. На сегодняшний день с конвейера автозавода сходят только седаны Lada Vesta NG и их исполнения с приставкой Cross.

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Инсайдеры сообщают, что видели на конвейере тольяттинской площадки малочисленные кузова универсалов Lada Vesta SW, однако автомобили, которые из них собирали, в дилерские центры не отправляли. Теперь же АвтоВАЗ готовится к ноябрьскому старту массового производства Vesta SW и Vesta SW Cross и последующим поставкам.

Выпуск Lada Vesta NG стартовал в марте 2023 года, а продажи начались летом. Модель, которую до обновления производили в Ижевске, теперь собирают в Тольятти и оснащают 90- и 106-сильным атмосферными моторами объемом 1,6 литра. Рекомендованная стоимость на сегодняшний день стартует с 1 239 900 рублей.