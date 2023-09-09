Избиратели могут следить за ходом электронного голосования в Москве несколькими способами

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Специалисты в сфере информационных технологий, а также жители без специальных знаний и профильного образования могут наблюдать за ходом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве и надежностью столичной системы несколькими способами. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"По наблюдению за электронным голосованием. Пытаемся придумать, как показать человеку, что черный ящик на самом деле не черный, а прозрачный, как дать инструменты наблюдения [за ДЭГ] для людей с разным уровнем подготовки - есть технически подкованные люди, есть гуманитарии. Есть разнообразный инструментарий, в целом он делится на два блока: для неподготовленных граждан, которым просто достаточно посмотреть и убедиться, что, в целом все идет стабильно, все идет нормально, и для технических специалистов, которые контролируют нас [разработчиков], чтобы понять, что ничего криминального не происходит", - сказал Костырко в инфоцентре ЦИК России.

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Он добавил, что у обоих групп, заинтересованных граждан, есть инфопорталы в интернете, где в режиме реального времени отображаются все транзакции, в отличие от "бумажного голосования", статистика по которому публикуется в определенные часы. "Любой может зайти на этот сайт [observer.mos.ru] и посмотреть в каждую конкретную секунду, по каким выборам [в Москве], какая явка, соответственно, какие транзакции в данный момент происходят, и следить за тем, что никакая цепочка голосов не нарушена, никакого прерывания в вещании [о сохранении] данных не было", - пояснил спикер.

Также предусмотрен "технический уровень" - это инструмент для наблюдения экспертов. "Размещены ноды [сервис] наблюдения. Можно написать свою собственную программу обработки этих транзакций, сформировать свою статистику. С прошлого года мы этот технический инструментарий отдаем [еще и] политическим партиям, даем им возможность самим подключиться напрямую в систему при выполнении условий и требований регуляторов по информационной безопасности. Дальше уже они эти данные могут обрабатывать и представлять независимо от самой системы", - уточнил Костырко.

Кроме того, избиратели при голосовании дистанционным образом могут сохранить уникальную "проверочную" транзакцию. "Это уже совсем для людей, которые ничему не верят. Можно прийти в общественный штаб [по наблюдению за выборами в Москве] и прям в "боевую сеть блокчейн, где хранятся все голоса, написать какое-то сообщение мимо всяких шифрований и мимо всех процедур, прям напрямую в систему. И если это сообщение может быть отслежено через тот самый интернет-портал, который видят все, то по условиям игры, - [согласно которым в блокчейн] все цепочки между собой связаны, - целостность системы не нарушена, все голоса сохранены. И по окончании [электронных выборов], после расшифровки и подведения итогов можно будет убедиться, что это ровно те самые голоса, которые были отданы гражданами со своих устройств или с терминалов электронного голосования на участках, и голосование состоялось без каких-либо нарушений", - заключил эксперт.

О выборах

Очное и дистанционное голосование проходит в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в 2023 году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагают сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.