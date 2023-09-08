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В правительстве объявили о передаче активов Volvo российскому инвестору

В Минпромторге заявили, что российские активы шведской компании Volvo передали российскому инвестору. Об этом сообщает «Интерфакс».

Активы Volvo в РФ передали российскому инвестору
© Unsplash

Министерство вместе с новым собственником определило российского партнера для дальнейшего развития автомобильного завода в Калуге.

В Минпромторге подчеркнули, что работа по перезапуску предприятия продолжается.

Россия ужесточит правила ухода западных компаний с рынка

В мае 2023 года немецкий автопроизводитель Volkswagen завершил процесс продажи российских активов компании ООО «Арт Финанс», которую поддерживает дилер «Авилон». В сделку вошли производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также склады и финансовые взаимоотношения с сотрудниками.

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