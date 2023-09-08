Активы Volvo в РФ передали российскому инвестору

В правительстве объявили о передаче активов Volvo российскому инвестору
В Минпромторге заявили, что российские активы шведской компании Volvo передали российскому инвестору. Об этом сообщает «Интерфакс».
Министерство вместе с новым собственником определило российского партнера для дальнейшего развития автомобильного завода в Калуге.
В Минпромторге подчеркнули, что работа по перезапуску предприятия продолжается.
В мае 2023 года немецкий автопроизводитель Volkswagen завершил процесс продажи российских активов компании ООО «Арт Финанс», которую поддерживает дилер «Авилон». В сделку вошли производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также склады и финансовые взаимоотношения с сотрудниками.
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