Активы Volvo в РФ передали российскому инвестору

В Минпромторге заявили, что российские активы шведской компании Volvo передали российскому инвестору. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Министерство вместе с новым собственником определило российского партнера для дальнейшего развития автомобильного завода в Калуге.

В Минпромторге подчеркнули, что работа по перезапуску предприятия продолжается.