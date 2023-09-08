Эксперт объяснил, почему с покупкой машины нужно поспешить

Если нужна машина, причем именно новая, лучше покупать ее сейчас. Во-первых, постепенно истощаются склады с автомобилями, которые были закуплены по курсу ноября прошлого года, когда юань стоил не дороже девяти рублей. Скидки могут быть разве что сиюминутные, поэтому всерьез рассчитывать на них не стоит.