Эксперт объяснил, почему с покупкой машины нужно поспешить

Автоэксперт Арбузов объяснил, почему с покупкой машины нужно поспешить
Обозреватель автомобильного портала "Дром" Сергей Арбузов рассказал "Российской газете", почему с покупкой новой машины нужно поспешить.
"С одной стороны, рынок сильно не насыщен. Объемы продаж заметно ниже тех, что были ранее. С другой стороны, есть масса факторов, которые ограничивают спрос. Из-за этого планировать покупку с учетом сезонных скидок, какие бывают, например, в январе на машины прошлого года выпуска, не имеет смысла.
Если нужна машина, причем именно новая, лучше покупать ее сейчас. Во-первых, постепенно истощаются склады с автомобилями, которые были закуплены по курсу ноября прошлого года, когда юань стоил не дороже девяти рублей. Скидки могут быть разве что сиюминутные, поэтому всерьез рассчитывать на них не стоит.
Могу сказать, что в перспективе цены будут только расти. Рубль, скорее всего, продолжит падать. Шанс несколько выправить ситуацию есть, если "Автотор" выполнит запланированные обязательства по объемам сборки в этом и в следующем году.
Пока я бы ориентировался на модели, которые выпускает именно "Автотор". К сожалению, многие из тех марок, о производстве которых было заявлено весной, только-только поступают к московским дилерам", - отметил эксперт.
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