У Volkswagen Golf появилась особая версия

У Volkswagen Golf появилась очень черная версия
Очень черный Volkswagen Golf стал эксклюзивом для британцев. На рынок Великобритании выходит особая версия Гольфа под названием Black Edition, главное отличие которой от прочих комплектаций — черный декор. У такого хэтчбека черные диски оригинального дизайна, затемненные стекла и единственный цвет в палитре — разумеется, черный. Стоит Golf Black Edition 31 985 фунтов стерлингов (3,9 миллиона рублей по актуальному курсу).
Черное издание Volkswagen Golf базируется на комплектации R-Line и доступно в трех модификациях. Самая доступная — со связкой 1,5-литрового турбомотора и «механики», подороже — с «мягкогибридной» установкой, а топовая — со 187-сильным турбодвигателем 2.0, автоматом и полным приводом.
Спецсерия Black Edition может стать одной из последних для Golf восьмого поколения в его нынешнем виде. В ближайшее время модель подвергнут рестайлингу: у обновленного хэтчбека будет зауженная оптика, новое наполнение задних фонарей и бампер с иным центральным воздухозаборником. В салоне появится экран большего размера, а на рулевое колесо вернули физические кнопки.
А вот девятого поколения у модели не будет. После того, как жизненный цикл «восьмого» Гольфа подойдет к концу (это произойдет в середине нынешнего десятилетия), его снимут с производства. При этом от названи Golf компания отказаться не намерена — по слухам, оно перейдет в наследство электромобилю.