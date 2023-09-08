У Volkswagen Golf появилась особая версия

Очень черный Volkswagen Golf стал эксклюзивом для британцев. На рынок Великобритании выходит особая версия Гольфа под названием Black Edition, главное отличие которой от прочих комплектаций — черный декор. У такого хэтчбека черные диски оригинального дизайна, затемненные стекла и единственный цвет в палитре — разумеется, черный. Стоит Golf Black Edition 31 985 фунтов стерлингов (3,9 миллиона рублей по актуальному курсу).

Черное издание Volkswagen Golf базируется на комплектации R-Line и доступно в трех модификациях. Самая доступная — со связкой 1,5-литрового турбомотора и «механики», подороже — с «мягкогибридной» установкой, а топовая — со 187-сильным турбодвигателем 2.0, автоматом и полным приводом.

Volkswagen

Volkswagen

Спецсерия Black Edition может стать одной из последних для Golf восьмого поколения в его нынешнем виде. В ближайшее время модель подвергнут рестайлингу: у обновленного хэтчбека будет зауженная оптика, новое наполнение задних фонарей и бампер с иным центральным воздухозаборником. В салоне появится экран большего размера, а на рулевое колесо вернули физические кнопки.