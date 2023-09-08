Выпуск электрокаров "Атом" могут наладить в Набережных Челнах

Российский производитель электрокаров «Атом» может наладить выпуск машин в Набережных Челнах. Об этом сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Атом» Анатолий Кияшко, передает «Татар-информ».

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По словам Кияшко, изначально для производства электрокаров был выбран столичный завод «Москвич», поскольку он лучше подготовлен с точки зрения технологий.

«Мы будем прикладывать определенные усилия, чтобы производство появилось и в Набережных Челнах тоже. Тем более что это достаточно интересная технологическая история. Думаю, что многие молодые люди хотели бы работать на таких предприятиях», — сказал он.

Первые электрокары «Атом» появятся в автосалонах во второй половине 2025 года, на старте продаж планируется реализовать десятки тысяч автомобилей, добавил Кияшко.