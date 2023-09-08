В Калининграде начали производить электрогрузовики вместе с китайским Foton

На калининградском заводе «Автотор» начали выпускать коммерческие электромобили под брендом Brock совместно с китайским Foton. Об этом сообщает РИА Новости.

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Речь идет о производстве мало- и среднетоннажных авто с электрической силовой установкой. На заводе собирают две модели: Brock 75 (масса 7,5 тонны, максимальная мощность двигателя - 115 киловатт, заряда хватает на 300 километров) и Brock 160 (16 тонн, 160 киловатт, 300 километров).

Представители «Автотора» подчеркнули, что Foton - один из ведущих китайских производителей грузовой техники.

В марте 2023 года в России начались продажи китайского седана Kaiyi E5, который собирают на «Автоторе».