В Калининграде начали производить электрогрузовики вместе с китайским Foton
На калининградском заводе «Автотор» начали выпускать коммерческие электромобили под брендом Brock совместно с китайским Foton. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о производстве мало- и среднетоннажных авто с электрической силовой установкой. На заводе собирают две модели: Brock 75 (масса 7,5 тонны, максимальная мощность двигателя - 115 киловатт, заряда хватает на 300 километров) и Brock 160 (16 тонн, 160 киловатт, 300 километров).
Представители «Автотора» подчеркнули, что Foton - один из ведущих китайских производителей грузовой техники.
В марте 2023 года в России начались продажи китайского седана Kaiyi E5, который собирают на «Автоторе».
Первая модель марки, которая появилась в продаже, - спортивный седан С-класса Kaiyi E5, компактный городской автомобиль с турбированным двигателем на 1,5 литра. «Автотор» начал производить это авто в конце января.