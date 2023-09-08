Россиянам объяснили появление новой разметки на дорогах

«Речь должна идти только о скоростных дорогах, на обычных дорогах это не имеет вообще никакого смысла. Даже дорога с предельной скоростью 90 километров в час — это не скоростная дорога. Скоростная дорога — это дорога с предельно допустимой скоростью 130 километров в час, в этом случае она будет помогать. На обычных дорогах и так уже достаточно много знаков, водители просто путаются в них. У любого человека есть свой предел восприятия, и если он начнет путаться, то это приведет только к увеличению аварийных ситуаций», — заключил Шкуматов.