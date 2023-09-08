Nissan подтвердил отказ от гарантийных обязательств в России

Японский автопроизводитель Nissan заявил, что больше не несет гарантийных обязательств перед владельцами автомобилей в России, а все связанные с ремонтом машин вопросы следует адресовать АвтоВАЗу. Об этом сообщается в пятницу, 8 сентября.

"Мы подтверждаем, что АвтоВАЗ несет полную ответственность по гарантии на все автомобили, проданные в России. Они обязаны осуществлять любой гарантийный ремонт до истечения срока гарантии", – сказано в комментарии глобального офиса Nissan, который приводит Autonews.

Весной прошлого года директор Nissan сообщил о том, что компания "списала" свой бизнес в России. В феврале 2023-го АвтоВАЗ закрыл сделку по приобретению активов Nissan у научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института ФГУП "НАМИ. Компании перешли 99% уставного капитала ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" за символическую стоимость в размере €1 с оплатой в рублевом эквиваленте. 1% остался у "НАМИ".