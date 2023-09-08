Mercedes-Benz установит батареи BYD на свои электрокары

Mercedes-Benz будет применять батареи BYD в своих электромобилях
Первым автомобилем с аккумулятором BYD LFP Blade станет Mercedes-Benz CLA Concept. Как сообщает издание SPEEDME.RU, он будет создан на основе электрической платформы 800V MMA.
Пока еще точно не ясно, будет ли Mercedes-Benz использовать аккумулятор BYD Blade только для машин, продаваемых в Китае или также для международной версии. Согласно сообщению китайской газеты CBEA от 8 сентября, Mercedes-Benz планирует начать производство электромобилей с аккумуляторами BYD в 2025 году.
На конференции IAA Mobility Conference, прошедшей в Мюнхене, был представлен новый CLA Concept. Как видно из его названия, это только концепт-кар, и о нем мало что известно. Немецкий бренд только объявил, что автомобиль сможет проехать на одном заряде 750 км. Его серийное производство ожидается в 2025 году.