Mercedes-Benz установит батареи BYD на свои электрокары

Первым автомобилем с аккумулятором BYD LFP Blade станет Mercedes-Benz CLA Concept. Как сообщает издание SPEEDME.RU, он будет создан на основе электрической платформы 800V MMA.

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Пока еще точно не ясно, будет ли Mercedes-Benz использовать аккумулятор BYD Blade только для машин, продаваемых в Китае или также для международной версии. Согласно сообщению китайской газеты CBEA от 8 сентября, Mercedes-Benz планирует начать производство электромобилей с аккумуляторами BYD в 2025 году.