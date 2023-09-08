Выдача автокредитов в России пошла на спад

В России впервые за долгое время сократился рынок автокредитов. По итогам августа выдача в денежном выражении упала на пять процентов, до 157,1 миллиарда рублей, а в количественном — на шесть процентов, до 106,9 тысячи договоров. Снижение зафиксировано впервые за 10 месяцев — до этого спрос на кредиты рос рекордными темпами. Перемены аналитики объясняют повышением процентных ставок и подорожанием автомобилей из-за утильсбора.

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Несмотря на падение к июлю, в годовом сравнении август 2023 года далеко впереди: россияне взяли на 80 процентов больше автокредитов, чем за тот же месяц прошлого года, а их сумма оказалась на 125 процентов больше.

При сравнении с летом 2022 года играет роль низкая база, однако заметен отрыв и от докризисного августа 2021 года. Тогда российские банки выдали 91,5 тысячи займов на 103,5 миллиарда рублей.

Эксперты поясняют, что спрос на кредиты остается высоким, однако пик нынешнего года уже пройден. Снижение интереса они связывают с ужесточением денежно-кредитной политики, повышением ставок утильсбора и падением рубля, которые сделали автомобили менее доступными для россиян.