На бывший завод VW в Калуге привезли китайские Volkswagen Talagon

На автомобильный завод AGR в Калуге (ранее принадлежал Volkswagen) поставили партию китайских Volkswagen Talagon. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал очевидец, который сфотографировал автовоз с кроссоверами.

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Снимки были сделаны в середине августа. По словам собеседника, автовоз с китайскими кроссоверами Volkswagen был предъявлен на оценку руководителям предприятия.

Volkswagen Talagon — это самый крупный кроссовер марки, его длина составляет 5152 мм. Полноприводный автомобиль оснащается бензиновым мотором объемом 2,0 литра мощностью 220 л.с. в связке с семиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями. Talagon собирают на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае. Дилеры привозят такие кроссоверы на продажу в Россию, цена стартует от 5,2 млн рублей.

«Газета.Ru»