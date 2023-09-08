Запущено движение по новому участку трассы М-12

Открыт проезд по 400-километровому участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса. Первой по новой дороге проехала колонна грузовиков и отечественных легковушек.

© Марина Трубилина/РГ

Первые отрезки М-12, не связанные между собой, общей протяженностью чуть больше сотни километров, были открыты в прошлом году. Сейчас заработал весь участок целиком - по дороге длиной в 416 км можно проехать от столицы до Арзамаса. Трасса проходит через Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.

Видео дня

Целиком трасса Москва-Казань должна быть, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, запущена в декабре нынешнего года.

Проезд по трассе платный. Однако шлагбаумов и пунктов оплаты нет. Либо оплата списывается через транспондер, либо проезд можно оплатить в течение нескольких дней после поездки через сайт "Автодора".

При прокладке трассы было построено 10 транспортных развязок, 37 мостов (в том числе мост через Оку), 97 путепроводов и один экодук (переход для животных). Мост через Оку длиной в 1,4 км соединяет Владимирскую и Нижегородскую области. Здесь впервые в истории отечественного мостостроения применили технологию скользящей опалубки. По сути, технология представляет собой 3D-принтер, непрерывно возводящий несущую конструкцию, поясняют в "Автодоре".

Предусмотрены и сервисные услуги для автомобилистов. На М-12 построены так называемые многофункциональные зоны (МФЗ): две зеркальных (по обе стороны трассы) на 77-м км в Московской области и еще две на 173-м км во Владимирской области, под Лакинском, одна из которых флагманская - это первая в России МФЗ с единым сервисным зданием площадью 1100 кв.м и развернутой инфраструктурой. Здесь есть не только АЗС и фудкорт, но и душевые, прачечная самообслуживания, детская и спортивная площадки, площадка для выгула собак и зона для пикника. В будущем здесь появятся газовая заправка и отель.

Также на М-12 работают несколько временных контейнерных АЗС, расположенные на расстоянии не более 100 км друг от друга.

К концу 2023 года на трассе будет построено не менее 16 МФЗ, которые позволят создать до 1800 рабочих мест.