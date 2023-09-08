Запущено движение по новому участку трассы М-12

Запущено движение по новому отрезку трассы М-12
Открыт проезд по 400-километровому участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса. Первой по новой дороге проехала колонна грузовиков и отечественных легковушек.
Первые отрезки М-12, не связанные между собой, общей протяженностью чуть больше сотни километров, были открыты в прошлом году. Сейчас заработал весь участок целиком - по дороге длиной в 416 км можно проехать от столицы до Арзамаса. Трасса проходит через Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.
Целиком трасса Москва-Казань должна быть, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, запущена в декабре нынешнего года.
Проезд по трассе платный. Однако шлагбаумов и пунктов оплаты нет. Либо оплата списывается через транспондер, либо проезд можно оплатить в течение нескольких дней после поездки через сайт "Автодора".
При прокладке трассы было построено 10 транспортных развязок, 37 мостов (в том числе мост через Оку), 97 путепроводов и один экодук (переход для животных). Мост через Оку длиной в 1,4 км соединяет Владимирскую и Нижегородскую области. Здесь впервые в истории отечественного мостостроения применили технологию скользящей опалубки. По сути, технология представляет собой 3D-принтер, непрерывно возводящий несущую конструкцию, поясняют в "Автодоре".
Предусмотрены и сервисные услуги для автомобилистов. На М-12 построены так называемые многофункциональные зоны (МФЗ): две зеркальных (по обе стороны трассы) на 77-м км в Московской области и еще две на 173-м км во Владимирской области, под Лакинском, одна из которых флагманская - это первая в России МФЗ с единым сервисным зданием площадью 1100 кв.м и развернутой инфраструктурой. Здесь есть не только АЗС и фудкорт, но и душевые, прачечная самообслуживания, детская и спортивная площадки, площадка для выгула собак и зона для пикника. В будущем здесь появятся газовая заправка и отель.
Также на М-12 работают несколько временных контейнерных АЗС, расположенные на расстоянии не более 100 км друг от друга.
К концу 2023 года на трассе будет построено не менее 16 МФЗ, которые позволят создать до 1800 рабочих мест.
Новая трасса сокращает время в пути на восток. От Москвы до Арзамаса теперь можно доехать за 3,5 часа. Дорога из столицы до Казани после запуска всей трассы, как ожидается, будет занимать до 6,5 часа. Сейчас на это нужно около 12 часов.