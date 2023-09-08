В Россию привезли абсолютно новый минивэн GAC

В Москве на парковке засняли минивэн GAC M8 - второе поколение представленного в России GN8. Как сообщает сайт "Китайские автомобили", машину официально планируют выводить на рынок в начале следующего года.

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Точные габариты минивэна составляют 5212 х 1893 х 1823 мм при колесной базе 3070 мм. Салон рассчитан на 7 посадочных мест, а объем багажного отделения может быть увеличен с 516 до 1586 литров.

Бензиновая версия модели оснащается 2-литровым турбомотором 4B20J1 с непосредственным впрыском. Он развивает 252 л.с. (400 Нм) и работает в паре с 8-ступенчатым "автоматом" Aisin. А гибридный вариант получил связку из 2-литрового ДВС 4B20J2 мощностью 190 л.с. (330 Нм) в паре с электродвигателем на 181 л.с. и 270 Нм. В качестве трансмиссии такая машина использует электромеханический вариатор E-CVT THS от Toyota.

Как уточняет издание, в данный момент компания GAC сертифицирует для РФ бензиновый автомобиль.

Сейчас GAC GN8 представлен в России первым поколением в дорестайлинговом исполнении. Стоимость самой доступной версии Luxe составляет 3 399 000 рублей.