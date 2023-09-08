«Спортивные» Lada Granta уже появились у дилеров

Раскрыта дата запуска продаж спортивной Lada Granta Sport. Как сообщает портал «Лада Онлайн», первые экземпляры Lada Granta Sport уже появились в наличии у дилера «Питер-Lada», а официальный старт продаж намечен на 12 сентября. Для покупки будут доступны лифтбек и седан в двух цветах, «Ледниковый» (белый) и «Пантера» (черный). В список оснащения войдут 16-дюймовые литые диски, спойлер и спортивный обвес. Цена — 1,25 миллиона рублей.

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Производство Lada Granta Sport было возобновлено в августе — тогда с конвейера сошли первые предсерийные экземпляры «заряженной» модели. Она мощнее обычной Гранты: под капотом у нее 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 лошадиные силы. На дороге же Granta с приставкой Sport можно узнать по красным акцентам на кузове и литым дискам оригинального дизайна. Есть и технические отличия от стандартной Гранты — уменьшенный дорожный просвет и дисковые тормоза на всех колесах.

Салон «спортивной» Granta выполнен в черно-красных тонах. У кресел есть выраженная боковая поддержка, а в списке оснащения заявлены мультимедийная система, электропривод и обогрев наружных зеркал, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а также кондиционер.