Движение по восстановленной части Крымского моста запустят через неделю

Движение по восстановленному после теракта пролету Крымского моста запустят через семь-десять дней. Об этом журналистам заявил вице-премьер Марат Хуснуллин после церемонии открытия участка трассы М-12.

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По его словам, новый пролет уже полностью смонтирован, в ближайшие дни его заасфальтируют. Кроме того, к открытию дороги вдоль нее сделают освещение и отбойник.

"Еще несколько дней - и пролет будет полностью готов. После этого мы запустим восстановленную часть", - сказал вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что следом начнется ремонт действующей части моста.