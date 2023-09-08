Движение по восстановленной части Крымского моста запустят через неделю
Движение по восстановленному после теракта пролету Крымского моста запустят через семь-десять дней. Об этом журналистам заявил вице-премьер Марат Хуснуллин после церемонии открытия участка трассы М-12.
По его словам, новый пролет уже полностью смонтирован, в ближайшие дни его заасфальтируют. Кроме того, к открытию дороги вдоль нее сделают освещение и отбойник.
"Еще несколько дней - и пролет будет полностью готов. После этого мы запустим восстановленную часть", - сказал вице-премьер.
Хуснуллин добавил, что следом начнется ремонт действующей части моста.
Крымский мост был поврежден 17 июля в результате теракта с помощью надводных беспилотников. Сейчас на нем организовано реверсивное автомобильное движение по одной полосе.