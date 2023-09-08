Путин запустил движение на трассе М-12  и пообещал расширить планы по строительству дорог

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит наращивать дорожное строительство. Об этом сообщает ТАСС.

В пятницу, 8 сентября, Путин запустил движение на трассе М-12 «Восток» и прокомментировал дорожное строительство.

«Наши планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и, уверен, реализованы в полном объеме», - заявил президент.

Он подчеркнул, что это коснется и дальнейшего развития магистрали «Восток» - ее предстоит продлить до Казани, а затем - до Екатеринбурга и Тюмени.

Во время церемонии у президента запросили разрешение на запуск движения по М-12.

«Разрешаю, поехали!» - сказал Путин.

Он назвал запуск М-12 еще одним важным шагом по модернизации дорог и по повышению связанности территорий.

«От таких качественных, современных магистралей, от эффективных транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, и в конечном итоге - качество жизни наших граждан, рост деловой и туристической активности», - подчеркнул президент.