Новый Nissan Murano появится через 10 лет после дебюта

Дебют Nissan Murano текущего поколения состоялся в 2014 году, и кроссовер остаётся прежним непростительно долго. Особенно в нынешних реалиях, когда китайские автопроизводители проводят рестайлинг чаще, чем некоторые автолюбители покупают себе новый комплект шин. Но спокойно: Murano не забыт, новое поколение будет.

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Об этом говорят "шпионские" снимки прототипа Murano, опубликованные Motor1. Автомобиль полностью в камуфляжной плёнке. На данном этапе можно сказать, что дизайн будет сильно отличаться от текущего поколения: фары и фонари станут тоньше, решётка V-motion сохранится, но будет больше. В профиль новый "Мурано" выглядит практически так же, как актуальная генерация. Не исключено, что в Nissan решили сэкономить и не переделывать боковые части. Это разумно, учитывая, что новый Murano останется на прежней платформе.

Пока нет информации о появлении гибридного привода у "Мурано", но точно можно рассчитывать на модернизацию V6 3.5.

По итогам 2022 года в США было продано только 30 074 экземпляра Nissan Murano, что в полтора раза меньше, чем в 2021-м.

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Премьера нового поколения Nissan Murano может состояться во второй половине 2024 года.