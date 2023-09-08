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"Автодом": полис КАСКО дорожает из-за роста цен на автомобили и запчасти

Полисы добровольного автострахования КАСКО подорожали в России из-за роста цен на автомобили и запчасти. Об этом сообщили представители дилерского холдинга «Автодом», передают «Автоновости дня».

Дилеры объяснили подорожание полисов КАСКО
© globallookpress.com

«Взносы по КАСКО рассчитываются исходя из стоимости авто. Соответственно, подорожание автомобилей приводит к увеличению страховых взносов», — сообщили в компании.

Подорожание запчастей, вызванное снижением курса рубля, может привести к дальнейшему пересмотру тарифов, объяснил собеседник. Крупные игроки на рынке автострахования пока незначительно повысили цены на полисы КАСКО, но в ближайшее время ситуация может измениться, отметили в компании.

В августе 2023 года свои российские прайс-листы переписали сразу 14 автопроизводителей, за первую неделю сентября подорожали автомобили восьми марок. По данным портала «Дром», запчасти для автомобилей выросли в цене на 20% с начала года.

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