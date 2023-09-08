Дилеры объяснили подорожание полисов КАСКО

Полисы добровольного автострахования КАСКО подорожали в России из-за роста цен на автомобили и запчасти. Об этом сообщили представители дилерского холдинга «Автодом», передают «Автоновости дня».

«Взносы по КАСКО рассчитываются исходя из стоимости авто. Соответственно, подорожание автомобилей приводит к увеличению страховых взносов», — сообщили в компании.

Подорожание запчастей, вызванное снижением курса рубля, может привести к дальнейшему пересмотру тарифов, объяснил собеседник. Крупные игроки на рынке автострахования пока незначительно повысили цены на полисы КАСКО, но в ближайшее время ситуация может измениться, отметили в компании.