Новый Peugeot 3008 раскрыт до премьеры

Новый Peugeot 3008 рассекретили досрочно. Кроссовер получил купеобразный кузов и будет предложен как с гибридными, так и с полностью электрическими силовыми установками. Внутри машина удивит архитектурой Panoramic i-Cockpit. Главным элементом будет изогнутый дисплей диагональю 21 дюйм. Он установлен выше руля и объединяет приборку с медиасистемой и проекционным дисплеем.

© Motor.ru

Компания Peugeot оперативно отреагировала на утечку фотографий нового E-3008 и сама опубликовала их в открытом доступе и в хорошем качестве. Как понятно из названия, перед нами электрокар, хотя топливные версии у 3008-го тоже будут. Интересно другое: модель вновь сменила форм-фактор. Вместо традиционного кроссовера — купеобразный вседорожник. Единственное объяснение такой метаморфозе только одно: французы опять поддались модному веянию.

Peugeot

Новый Peugeot 3008 построен на электрической платформе STLA Medium, предназначенной для машин C/D-сегмента. По неофициальным данным, у кроссовера будет три силовых установки на выбор, в том числе двухмоторная. А самая дальнобойная модификация сможет проезжать на одной зарядке около 700 километров. Топливные версии — сплошь гибриды. Начальная получит «турботройку» 1.2 со встроенным в шестиступенчатый «робот» 48-вольтовым электромотором. Более мощная — «турбочетверку» 1.6 и батарею увеличенной емкости.

Peugeot

Peugeot

Peugeot