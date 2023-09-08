Опубликованы официальные фотографии необычного минивэна Xpeng. Модель X9, скорее всего, рассекретят до конца этого года. А техническую начинку для неё позаимствуют у флагмана модельного ряда Xpeng — кроссовера G9. Целевая аудитория X9 — молодые покупатели, обычно не смотрящие в сторону сегмента MPV.

© Xpeng

Компания Xpeng опубликовала фотографии «молодежного» минивэна X9. Несмотря на камуфляж, видна его необычная форма кузова и ещё ряд немаловажных деталей вроде сдвижных задних дверей и светящейся полоски на передке. По имеющей информации, электрокару достанется полуавтопилот XNGP с двумя лидарами, а также колеса диаметром 20 дюймов. Цифра «9» в названии выглядит намеком на родство с кроссовером G9. Следовательно, и начинка у моделей может быть общая.

Xpeng

Так, начальный G9 имеет задний привод и электромотор мощностью 313 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента. У полноприводных вариантов комбинированная отдача силовой установки достигает 551 силы и 717 Нм момента. Тяговый аккумулятор емкостью 98 киловатт-часов в первом случае дает 702 километра хода без подзарядки, во втором — 650 (оба параметра указаны по циклу CLTC). Электрическая система Xpeng работает под напряжением 800 вольт и поддерживает зарядку с мощностью до 480 киловатт.

Xpeng