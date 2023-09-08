Очередь на Крымский мост со стороны Крыма устранили

Очередь к Крымскому мосту со стороны Республики Крым (Керчь) ликвидирована. Затруднений в проезде со стороны Краснодарского края (Тамань) также нет, сообщается в Telegram-канале по ситуации на подходах к мосту.

"По состоянию на 20:00 мск в Республике Крым с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

В пятницу по состоянию на 17:00 мск в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находилось 520 транспортных средств, ожидание составляло около двух часов. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было.