В Набережных Челнах построят водородную заправку

Главный конструктор энергетических систем Центра электроники и элементов питания предприятия Семен Корнилов, рассказал на сессии Международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани, что в Набережных Челнах построят водородную заправочную станцию и под нее уже выделили место в городе.