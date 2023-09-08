Ещё один обновлённый Hyundai i20: «премиум» с урезанной гаммой

Модернизированный компакт добрался до индийского рынка. Пятидверке подправили внешность, также был расширен список оборудования. При этом стандартная модель теперь предложена с одним мотором.

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В Европе посвежевший Hyundai i20 третьего поколения дебютировал еще в мае, хотя там такой хэтчбек только начинает поступать в продажу. А сегодня представлен вариант для Индии – и он уже доступен для покупки. Напомним, для Старого Света компакты делают в Турции, индийским же клиентам предложены машины локального производства, причем местное подразделение Хёндэ позиционирует модель в качестве «премиума».

В плане дизайна «другой» i20 изменился по подобию евроверсии: хэтчу достались иные бамперы и подретушированная радиаторная решетка, в фарах топовой комплектации теперь иная диодная начинка, отдельных противотуманок больше нет. Кроме того, эмблему марки перенесли с «гриля» выше. Как и прежде, у решетки индийской пятидверки свой рисунок, плюс задние фонари объединяет серебристая вставка (у европейской модели такой нет).

Предназначенный для Индии хэтчбек короче «европейца» (3995 против 4065 мм), ведь там машинам длиной до четырех метров положены налоговые льготы. Зато он выше – 1505 вместо 1450 мм. Ширина и колесная база у машин совпадают – 1775 и 2580 мм соответственно.

В салоне – «усеченный» руль (раньше была обычная «баранка») и иные материалы отделки. При этом в Индии у Hyundai i20 теперь пять комплектаций, а не четыре: добавлена новая база. В список стандартного оборудования отныне входят ESC и шесть подушек безопасности («простым» исполнениям дореформенного хэтча были положены два «эйрбэга»). Начиная со второй по старшинству версии появляются антенна-плавник и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.

В «средних» комплектациях также есть камера заднего вида, климат-контроль (вместо кондиционера), круиз-контроль. Ну а топовый хэтчбек – это мультимедиа с дисплеем диагональю 10,25 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, люк в крыше. Отметим, европейская «двадцатка» гораздо богаче, хоть и не носит звание «премиальной» модели: в частности, у такой пятидверки есть адаптивный «круиз», системы автоторможения и слежения за разметкой.

Моторную гамму индийского Hyundai i20 урезали: теперь хэтч доступен только с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.2, который работает в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором iVT. В первом случае двигатель выдает 82 л.с., во втором – 88 л.с. Дореформенный хэтчбек еще предлагался с бензиновой турботройкой 1.0 T-GDI (120 л.с.) в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Впрочем, об окончательной отставке речь не идет: скорее всего, этот двигатель зарезервирован для «подогретого» i20 N Line, который обновится позже. Кстати, прежде «двадцатку» в Индии также можно было приобрести с турбодизелем 1.5 CRDi, но от него отказались еще до рестайлинга. В Европе же стандартный i20 сохранил 1.0 T-GDI (100 или 120 л.с.), вдобавок там есть «мягкогибридные» версии (но дизель в Старом Свете тоже не доступен).