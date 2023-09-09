Названы четыре новых кроссовера стоимостью не более 600 тысяч рублей
Несмотря на повышение цен, у российских автолюбителей есть возможность приобрести кроссоверы, которые обойдутся не дороже 600 тысяч рублей.
К примеру, кроссовер UNI mini SUV EV от китайского бренда Jiangsu Jinpeng Group, Ltd. Его стоимость составляет 588 тысяч рублей. Машина оснащена 98-сильным электродвигателем и батареей: один заряд позволяет проехать около 100-200 километров в зависимости от условий эксплуатации.
Также россияне могут приобрести компактный внедорожник Mangia EV. Он стоит 305 тысяч рублей, автомобиль оснащен электродвигателем, в нем есть несколько современных функций: электрические стеклоподъемники, дисковые тормоза, информационно-развлекательная система.
Третье место занимает электромобиль OEM, в нем перевозка пассажиров не предусмотрена. Помимо места для водителя, в его салоне выделено место лишь для груза. Машина способна разогнаться до 54 километров в час, не более. Источником питания для двигателя и всей бортовой сети является 12-вольтовый аккумулятор. Его можно приобрести за 245 тысяч рублей.
Самый дешевый вариант — Changli New Energy SUV, который стоит 195 тысяч рублей. Работает он на свинцово-кислотных аккумуляторах емкостью в 30 киловатт в час и может преодолеть расстояние около 85 километров. Производители сделали его максимально похожим на внедорожник, оснастив обвесом и кенгурятником, передает rzn.
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