АвтоВАЗ показал гоночную версию спортивного лифтбека Lada Granta Sport

АвтоВАЗ презентовал гоночную версию «заряженного» лифтбека Lada Granta Sport.

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В 2023 году началось производство «заряженной» модели Lada Granta Sport, которая впервые получила версию в кузове лифтбек. Новинка мощнее базовой модели и имеет 122-сильный 1,6-литровый бензиновый двигатель, отличается уменьшенным дорожным просветом, дисковыми тормозами на всех колёсах, а также спортивным декором на кузове и в салоне. В 2024 году на гоночные трассы выйдет подготовленная по регламенту Lada Granta Sport, премьера которой прошла в Москве.

Новая модель построена по техническим требованиям категории S1600, которая является входным билетом в мир профессионального автоспорта в Российской серии кольцевых гонок. В настоящее время в зачёте S1600 уже представлены две модели Lada — седан Vesta S1600 и хэтчбек Granta FL NFR. Ожидается, что новинка либо заменит Granta, либо станет третьим представителем линейки АвтоВАЗа в серии.

Визуально Lada Granta Sport S1600 практически не отличается от дорожного варианта, не считая ряда аэродинамических элементов и белых дисков с гоночными шинами, а в салоне помимо обязательного каркаса безопасности, гоночных сидений и спортивного руля в глаза бросается только отсутствие внутренней отделки и изменённая центральная консоль — даже панель приборов осталась штатной.

Lada Sport Rosneft

Lada Sport Rosneft

Lada Sport Rosneft

Lada Sport Rosneft

Lada Sport Rosneft

Lada Sport Rosneft

Lada Sport Rosneft