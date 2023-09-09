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АвтоВАЗ показал гоночную версию спортивного лифтбека Lada Granta Sport

АвтоВАЗ презентовал гоночную версию «заряженного» лифтбека Lada Granta Sport.

АвтоВАЗ показал гоночную версию спортивного лифтбека Lada Granta Sport
© motor.ru

В 2023 году началось производство «заряженной» модели Lada Granta Sport, которая впервые получила версию в кузове лифтбек. Новинка мощнее базовой модели и имеет 122-сильный 1,6-литровый бензиновый двигатель, отличается уменьшенным дорожным просветом, дисковыми тормозами на всех колёсах, а также спортивным декором на кузове и в салоне. В 2024 году на гоночные трассы выйдет подготовленная по регламенту Lada Granta Sport, премьера которой прошла в Москве.

Новая модель построена по техническим требованиям категории S1600, которая является входным билетом в мир профессионального автоспорта в Российской серии кольцевых гонок. В настоящее время в зачёте S1600 уже представлены две модели Lada — седан Vesta S1600 и хэтчбек Granta FL NFR. Ожидается, что новинка либо заменит Granta, либо станет третьим представителем линейки АвтоВАЗа в серии.

Визуально Lada Granta Sport S1600 практически не отличается от дорожного варианта, не считая ряда аэродинамических элементов и белых дисков с гоночными шинами, а в салоне помимо обязательного каркаса безопасности, гоночных сидений и спортивного руля в глаза бросается только отсутствие внутренней отделки и изменённая центральная консоль — даже панель приборов осталась штатной.

Lada Sport Rosneft
Lada Sport Rosneft
Lada Sport Rosneft
Lada Sport Rosneft
Lada Sport Rosneft
Lada Sport Rosneft
Lada Sport Rosneft
Lada Sport Rosneft

Технические характеристики новинки не раскрываются, но в команде Lada Sport Rosneft подчеркнули, что речь идёт о «надёжном, быстром, но при этом сравнительно недорогом автомобиле» и что «машина построена с широким применением отечественных компонентов, что позволяет держать цену автомобиля на приемлемом для класса уровне». Детальной информации о новинке нет, но можно ожидать её дебюта в Российской серии кольцевых гонок в 2024 году.